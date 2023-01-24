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Два жилых корпуса ввели по реновации в Бабушкинском районе

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два жилых корпуса ввели по реновации в Бабушкинском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Осташковская улица, 9к2с2 Карта всех событий

Два жилых корпуса ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в Бабушкинском районе столицы. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Бабушкинский по адресу улица Осташковская, дом 9, корпус 2, ввели в эксплуатацию два жилых корпуса на 540 квартир для переселения по программе реновации, — отметил он.

В корпусах обустроят 166 однокомнатных квартир; 238 — двухкомнатных; 132 — трехкомнатных; 4 — четырехкомнатных. Также будут оборудованы шесть квартир для маломобильных граждан, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Также более 1,5 тысячи семей получили квартиры в прошлом году в рамках программы реновации в ЗАО. В районе Очаково-Матвеевское новоселье отпраздновали 689 семей, в Филях-Давыдкове — 353, а в Филевском Парке — 234.

Помимо этого, на улице Паперника ввели в эксплуатацию второй жилой дом, построенный в рамках реализации программы реновации. В здании обустроили 124 квартиры: 21 однокомнатную, 82 двухкомнатные и 21 трехкомнатную.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов дом
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