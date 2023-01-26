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Новый жилой дом по реновации возведут в районе Коньково

Александр Афонин
Город
Новый жилой дом по реновации возведут в районе Коньково
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково, 6-й микрорайон Карта всех событий

В столичном районе Коньково в рамках программы реновации специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 26 января.

— Для жителей запроектировано 560 квартир: 344 однокомнатные, 164 двухкомнатные и 52 трехкомнатные. Помимо этого, в нежилой части дома на первом этаже могут разместиться магазины и другие предприятия сферы услуг, — сказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Новостройка будет представлять собой четыре двухсекционных корпуса, которые объединит подземная парковка. Для будущих жильцов будут оборудованы проезды, парковочные места, тротуары, а в квартирах выполнят современным ремонт, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Бабушкинском районе столицы ввели в эксплуатацию два жилых корпуса, построенных в рамках программы реновации. В них обустроили 166 однокомнатных; 238 — двухкомнатных; 132 — трехкомнатных; 4 — четырехкомнатных квартир.

Строительство Район Коньково Реновация
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