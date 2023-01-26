Пассажиропоток на МЦД увеличился на 6,4 процента в 2022 году

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По итогам 2022 года первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) перевезли 182 миллиона человек, что на 6,4 процента больше, чем в 2021 году. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За прошлый год первый и второй диаметры перевезли 182 миллиона человек, это на 11 миллионов больше, чем в 2021-м. А если сравнить среднесуточный поток декабря 2022 года с потоком на запуск МЦД (ноябрь 2019 года), то рост составит 20 процентов, — говорится в сообщении.

Таких результатов удалось достичь благодаря коротким интервалам движения поездов, комфортным составам и удобным тарифам. Ожидается, что с запуском третьего и четвертого направлений в день диаметрами будут пользоваться более миллиона человек, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год. Согласно документу, в августе этого года начнет свою работу МЦД-3, а в сентябре — МЦД-4.