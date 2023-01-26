«Cлучится серьезное обострение»: Глоба дала прогноз на 2023 год

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Весна 2023 года станет предвестником глобальных событий, которые могут внешне не проявиться, но станут отправной точкой для чего-то нового. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, весной многие люди проявят стремление к переменам в своей жизни. Они захотят сделать свое существование более комфортным, но столкнутся с проблемами.

— В конце июня — июля случится серьезное обострение: оно касается и военных действий, коснется и творческих людей. Будет борьба за творчество, за свободу, будет период, когда наступит небольшая охота за ведьмами, будут провокации в искусстве. И появятся лидеры нового толка, — добавила Глоба.

Астролог уверена, что лето этого года будет отправной точкой для мирового объединения. В этот период возможны важные переговоры и налаживание контактов. Однако осенью случится очередное обострение, которые оставит след в ноябре — декабре.

До этого Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.