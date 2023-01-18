Глоба предрекла богатство для одного знака зодиака в 2023 году

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Астролог Тамара Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.

По мнению специалиста, им будет Скорпион. Специалист отметила, что этот знак зодиака является «всевластным владыкой», который непременно сумеет добиться успеха.

В 2023-м рожденные под этим созвездием будут уделять особое внимание вопросам, связанным с работой. Скорпионов ждут крупные перемены по службе в апреле.

А уже в мае им стоит позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы нивелировать расхождения в идеях. Первые шесть месяцев позволят этому знаку зодиака закрепить свое финансовое положение, что положительно скажется на их состоянии в течение трех следующих лет, передает портал РИА Новости.

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части: первой половине знаков повезет в январе — июне, второй — в июле — декабре. Так, Овнам больше повезет во второй половине года.

Недавно таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.