«Американские горки»: подробный гороскоп для Дев на 2023 год

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Новый 2023 год будет напоминать Девам «американские горки», но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно последует триумф. Что ждет представителей самого трудолюбивого и рационального представителя зодиакального круга, в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась таролог и парапсихолог Галина Янко.

Общие рекомендации

Не стоит тратить время на негативные эмоции и раздувать из мухи слона, хотя действительно возможны многочисленные трудности. Но наряду с этим появятся и возможности для продвижения вперед, поэтому важно не сидеть сложа руки, даже если кажется, что шансов на успех у вас нет. Шанс есть всегда, просто вы можете его не замечать.

В этом году вы можете получить финансовую поддержку от своих родственников, но у вас также могут возникнуть разногласия с ними. В отношениях важно проявлять терпение и уметь уступить. Кроме того, в это время ваши интересы также будут направлены на исследования и астрологию. Это связано с расположением Раху в восьмом доме, который усиливает склонность к мистицизму. Год также благоволит тем из вас, кто хочет поехать за границу по работе.

Финансы

В этом году вас ожидает большой прогресс в области финансов и бизнеса. Если вы хотите купить автомобиль, ваше желание может исполниться в начале года. Это время также благоприятно для тех, кто хочет открыть свой бизнес.

С 7 февраля по 27 февраля Меркурий пройдет транзитом по вашему пятому дому, благодаря чему, если вы ищете работу после окончания учебы, в этот период вы сможете найти ее. Вы будете получать зарплату в соответствии с вашими заслугами. Ваши знания в этот период возрастут, и вы получите новый опыт в своей сфере деятельности.

22 апреля Юпитер пройдет транзитом в знаке Овна и перейдет в восьмой дом, изменив свое положение. Это говорит о том, что до апреля время будет вполне благоприятным. Ситуация с финансами также будет хорошей. Вы останетесь довольны, если попытаетесь приобрести автомобиль или недвижимость, но сделать это нужно до 22 апреля, иначе после это будет невозможно.

В вашей работе могут возникнуть трудности, но если она связана с иностранными государствами, вы добьетесь успеха. Будет прогресс в работе, связанной с импортом-экспортом. К октябрю Раху в вашем восьмом доме может принести вам неожиданную выгоду. Вы сможете вернуть свои застрявшие деньги. Тем, кто собирается взять кредит в этом году, стоит отложить его на некоторое время, так как срок выплаты может увеличиться.

Любовь

Ваши любовные отношения в этом году могут столкнуться с трудностями. Сатурн будет находиться в вашем шестом доме, что может заставить вас чувствовать себя одиноко. Из-за этого между вами и вашим партнером будет недостаток координации и напряжение может усилиться.

Тем, кто хочет заключить брак в этом году, возможно, придется немного подождать. Однако и для людей, уже состоящих в браке, этот год будет непростым. Парам нужно будет сосредоточиться на устранении недопонимания и постараться наладить диалог. Всегда разумно проводить больше времени вместе и вести плодотворные разговоры.

Здоровье

Гороскоп на этот год имеет не очень благоприятные предсказания относительно вашего здоровья. При наличии признаков заболевания возникнет острая необходимость позаботиться о своем здоровье. Может сохраняться психическое напряжение.

После 22 апреля 2023 года Юпитер транзитом перейдет в ваш восьмой дом, в результате чего у вас могут произойти изменения, связанные со здоровьем. Из-за расположения Сатурна в шестом доме студентам может быть трудно сосредоточиться на учебе.