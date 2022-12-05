«Кармическая зона»: подробный гороскоп для Раков на 2023 год

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Человеку всегда хочется узнать, что его ждет в будущем, и в этом может помочь астрология. Что принесет 2023 год Кролика загадочным Ракам, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Карьера и финансы

Этот год знаменует начало новой главы в вашей жизни, наполненной достижениями. Уважение к вам будет расти. Произойдет неожиданный рост в бизнесе. Сатурн, владыка вашего седьмого и восьмого домов, будет находиться как раз где нужно — в восьмом доме. В результате вы можете найти новый источник дохода. Возможна выгода со стороны родственников, и в целом этот год будет очень благоприятным в финансовом плане.

С апреля по октябрь Юпитер будет находиться в соединении с Раху, поэтому этот период потребует от вас повышенной осторожности. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями в работе. Может возникнуть спор между вами и вашими коллегами. Скорее всего, некоторые из коллег завидуют вам.

Кроме того, расположение планет в кармической зоне в вашем гороскопе с апреля по октябрь способно вызвать у вас стресс. Рабочая нагрузка может быть чрезмерной, в результате чего вы будете испытывать стресс и депрессию. В это время же вы не получите признания за свои усилия. В результате вы можете оставаться напряженными. Над вами будут доминировать враги и вас может беспокоить офисная политика.

Однако в ноябре вы избавитесь от всех недоразумений на рабочем месте и уровень стресса также снизится. В этом месяце Раху изменит свое положение и пройдет транзитом в ваш девятый дом. Кроме того, в это время в десятом доме будет находиться только Юпитер, что снимет часть давления на работе.

Здоровье

Хотя количество поступающих денег в этом году не уменьшится, возможно увеличение расходов, связанных со здоровьем. Поскольку Сатурн также является владыкой вашего восьмого дома, в это время вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности в отношении своего здоровья.

В это время вы можете заболеть серьезным недугом. Поэтому продолжайте время от времени обращаться за медицинской помощью. Кроме того, в этом году вам следует держаться подальше от алкоголя и нездоровой пищи.

Личная жизнь и семья

Из-за расположения Сатурна в асценденте Рака и седьмом доме могут быть проблемы в отношениях. Взаимное напряжение в супружеских парах может стать очень сильным.

В ноябре Кету пройдет транзитом по вашему третьему дому, что может привести к отчуждению от младших братьев и сестер. Вас также будет беспокоить здоровье вашей матери. Может возникнуть задержка в получении имущества или поддержки от старших. Отношения со старшими также могут ухудшиться, поэтому звезды советуют вам в это время быть терпеливыми к ним.

Поскольку в последние два месяца года Раху будет перемещаться по вашему девятому дому, вам следует действовать осторожно. Ваши мысли могут начать склоняться к аморальному поведению. Однако вы должны предотвратить это, потому что в противном случае общественное порицание заставит вас пожалеть о содеянном.

В этом году усилится ваша тяга к духовности. Те, кто хочет уехать за границу и пожить новой жизнью, могут получить такую возможность в этом году.