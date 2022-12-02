Время активных действий: подробный гороскоп для Тельцов на 2023 год

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Чем запомнится 2023 год Кролика творческим и неординарным Тельцам, какие планы будут реализованы, а цели достигнуты? Подробный прогноз для представителей этого земного знака зодиака для сайта «Вечерняя Москва» составила таролог и ясновидящая Галина Янко.

Любовь Тельцов в 2023 году

Для вас наступает длительный период расширения своих возможностей. Особенно удачным для поиска партнера для жизни будет период со второй половины июля до декабря. Здесь вы почувствуете несколько подзабытую внутреннюю легкость, уверенность в себе, смелость и желание действовать.

Это отличный год для свиданий, совместных поездок, продуманных и милых сердцу подарков, а также всех вариантов выражения романтических чувств, на которые вы только способны.

Удачно пройдет и заключение брака. Это год красивых, пышных свадеб. Союз двух людей, заключенный в семейный год Кролика, принесет стабильность, благополучие и взаимопонимание.

Здоровье Тельцов в 2023 году

Наступает отличный период, чтобы заняться и своим самочувствием, и возвращением в прежнюю фитнес-форму. Пришло время посетить всех тех специалистов, к которым вы давно собирались, но постоянно откладывали. Год отлично подходит для пробы своих сил в оздоровительной гимнастике и перехода на более продуманный и здоровый тип питания.

Конец весны и середина осени могут подкинуть дополнительные испытания для вашего здоровья. Постарайтесь избегать контакта с большим количеством аллергенов или экспериментов с чрезмерно экзотичными блюдами незнакомой иностранной кухни.

Финансы Тельцов в 2023 году

Грядущий 2023 год может принести предприимчивым Тельцам неожиданную реализацию старых, давно застопорившихся проектов, на успех которых вы уже и не надеялись.

Весь год считается для вас благоприятным в плане поэтапного накопления больших сумм, а также приобретения ценных, дорогостоящих вещей. Особенно благоприятный для этого период будет с середины весны до первых чисел июня. Это также прекрасное время для масштабных поездок в теплые страны или активного шопинга. Все траты принесут свой практический и эмоциональный позитивный результат. Следующий подобный период наступит только во второй половине сентября.

В целом 2023 год обещает быть крайне деятельным для вас в финансовой сфере, поэтому старт планирования каких-то новых проектов можно начинать уже сегодня.

Общие рекомендации

Тельцам стоит быть готовыми к большому количеству новостей и внезапных задач, которые будут требовать своего незамедлительного решения. Ваш степенный и неспешный образ жизни может претерпеть серьезные изменения, но не забывайте, что это не всегда плохо. Иногда наступает время активных действий, даже если они приносят вам неудобства и требуют выхода из зоны комфорта.

Чтобы получить что-то новое, нужно начать вести себя по-новому, а это всегда стресс, тем более для такого устойчивого, земного знака, как Телец.

Наступающий 2023 год может оказаться для вас судьбоносным в плане переезда на новое место жительства. Поэтому приготовьтесь к решению связанных с этим смежных вопросов, от оформления обязательной документации до мелкого ремонта и покупки необходимой мебели.