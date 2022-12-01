Деньги, здоровье и любовь: гороскоп для Овнов на 2023 год

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Каждый новый год влияет на жизнь человека и преподносит ему разнообразные сюрпризы. Каким 2023 год станет для людей, родившихся под знаком зодиака Овен, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Движение планет принесет Овнам восхитительные и в то же время смешанные результаты. С одной стороны, для вас откроются новые возможности, с другой — вы можете столкнуться с проблемами в супружеской жизни.

В начале года транзит Юпитера принесет значительные финансовые расходы. Откроются шансы для заграничной поездки, однако получить от нее какую-либо прибыль вряд ли получится. Также присутствие этой планеты может оказать влияние на здоровье.

В 2023 году вам следует не давать никому в долг, иначе деньги могут застрять и вы понесете финансовые потери.

После апреля ваши расходы наконец окажутся под контролем. Благодаря этому вы будете гораздо лучше распределять свои финансы. Кроме того, у вас возрастут терпение, удача и улучшится здоровье.

После 22 апреля в вашей жизни будет наблюдаться значительный прогресс. Те, кто страдал от физической боли и финансовых потерь в течение 2022 года, наконец ощутят облегчение.

Также вы обнаружите новые источники дохода. Те представители знака, которые ищут работу, наконец обретут достойный вариант. Кроме того, Овны, которые мечтают открыть свой бизнес, найдут в 2023 году прекрасные возможности для этого. Благоприятное положение Сатурна принесет значительную денежную прибыль.

Однако на личном фронте будет не все так гладко. Возможны конфликты в семейной жизни с вашим партнером. Влияние на них может оказать ваша мама. Кроме того, она может заставить вас поволноваться.

Однако тех, кто только ищет идеального партнера для брака, ожидает успех, а свадьба может произойти уже 20 сентября.