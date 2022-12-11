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Шаг в новую жизнь: подробный гороскоп для Львов на 2023 год

Дарья Муромская
Общество
Шаг в новую жизнь: подробный гороскоп для Львов на 2023 год
Фото: shutterstock

Подробным прогнозом и советами для самых артистичных представителей огненной стихии на 2023 год с «Вечерней Москвой» поделилась биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Карьера Львов в 2023 году

Вам следует задуматься о своем профессиональном и личностном росте и вы, скорее всего, сами к этому придете со временем. Ваш образ мышления постепенно изменится, вы станете более находчивы и предприимчивы. В этот момент очень важно сосредоточиться на своей карьере и искать пути к развитию. Если вы приложите достаточно усилий и проявите смекалку, вам удастся превратить свою работу, которая перестала приносить вам удовольствие, в какой-то интересный проект или даже бизнес. Иначе говоря, даже без резкой смены деятельности у вас появится шанс превратить работу в удовольствие.

В какой-то момент, возможно, придется пойти на риск, поэтому стоит набраться смелости и сделать это, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского. Укрепление финансового благосостояния не заставит себя ждать, если вы будете смелее!

События октября заставят вас по-новому посмотреть на работу. Возможно, в этом месяце у вас появятся новые обязанности, исполнять которые вам будет интересно и весьма прибыльно. К тому же появится необходимость приобрести новые профессиональные навыки. Все это сделает вашу жизнь более интересной и принесет большие деньги.

Любовь Львов в 2023 году

Что касается личной жизни, то перед вами также откроются новые перспективы. Та уверенность, с которой вы шагнете в новую жизнь, принесет в вашу личную жизнь разнообразие и перемены. От вас требуются только быть открытыми к общению с противоположным полом и смелость. Звезды рекомендуют вам слушать свое сердце, так как доводы разума будут вас только тормозить.

В течение года многих ждет несколько романтических историй, вы испытаете всю палитру эмоций, которую могут принести отношения. Знакомства, свидания, романтические минуты, а также ссоры, разочарования и расставания — все это вам предстоит испытать, этот опыт вам просто необходим, и вы поймете это со временем.

Здоровье Львов в 2023 году

Предстоящий год будет благоприятным для тех, кто жалуется на частые боли и недомогания, так как они утихнут. Дети могут потерять концентрацию на учебе, что может вызвать некоторое раздражение родителей; успокойтесь, скоро все наладится. Матери могут расслабиться и отдохнуть, не занимаясь напряженной деятельностью, иначе давно прошедшая болезнь может проявиться вновь. Если в последнее время ваш желудок доставляет вам неприятности, попробуйте поэкспериментировать с новой и улучшенной диетой, это может сотворить чудо.

Постарайтесь включить в свою повседневную жизнь как можно больше полезных привычек по сохранению здоровья. У молодых людей очень напряженный график работы, который может привести к усталости и истощению. Постарайтесь уменьшить нагрузку! В начале года сохраняйте позитивный настрой и питайтесь здоровой пищей. Улучшение режима питания даст хорошие результаты в плане здоровья. Избегайте переедания, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Если у вас есть проблемы, связанные с кожей, рекомендуется не пренебрегать ими и пройти курс лечения. Ежедневные физические упражнения улучшат ваше здоровье и будут держать болезни на расстоянии.

Общие рекомендации

У многих Львов наступит период перемен и обновления. Вы почувствуете, как меняетесь сами и как меняется отношение окружающих к вам. Вы почувствуете уверенность в себе, которой вам так не хватало, и начнете искать свое место в мире. Это самое подходящее время для любых перемен!

В начале лета вам предстоит много перемещений. Скорее всего, вы отправитесь в командировку или в другую страну погостить у друзей. Необходимость часто бывать на виду ближе к концу сентября может вас утомить. Чтобы этого не произошло, заранее продумайте все маршруты и не отступайте от списка намеченных дел. Немало пар в этот период решатся на совместное проживание.

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