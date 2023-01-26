Свыше 14 тысяч семей оформили права на квартиры по программе реновации в 2022 году

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Свыше 14 тысяч семей оформили права на квартиры по программе реновации в прошлом году. Об этом в четверг, 26 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— По программе реновации в 2022 году с департаментом городского имущества жители столицы заключили 16,3 тысячи договоров на новое жилье. Из них 14,2 тысячи семей зарегистрировали права собственности в Росреестре, — отметил он.

Также еще 2,1 тысячи семей проживают в новых квартирах по договорам социального найма. Гаман напомнил, что участники программы, которые занимают квартиры по договору социального найма, при получении нового жилья могут оформить его в собственность.

Также стало известно, что в столичном районе Коньково в рамках программы реновации специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой. Новостройка будет представлять собой четыре двухсекционных корпуса, которые объединит подземная парковка.