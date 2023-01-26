Сергей Собянин рассказал о внедрении «Искреннего сервиса» в учреждениях здравоохранения

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Сегодня стандартом работы Многофункциональных центров (МФЦ) стал искренний сервис сотрудников, заключающийся в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 января.

— Десять лет назад мы создали Многофункциональные центры, которые объединили в себе более 1200 приемных различных органов власти. Сегодня сотрудники центров стараются сделать чуть больше, чем положено, и посмотреть на ситуацию глазами клиента. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы, — сказал он.

Глава города добавил, что несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис и в другие городские службы. В первую очередь в здравоохранение, за услугами которого обращается значительное число москвичей.

Благодаря этому работники центров, задействованные в поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва», оказывают активную поддержку пациентам с первых минут их обращения, отметил Собянин в личном блоге.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники. В новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.