Собянин сообщил о начале работы нового корпуса детской поликлиники в Бескудниковском районе

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Рогачёвский переулок Карта всех событий

В Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В новом корпусе детской поликлиники в Бескудниковском районе прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты, — отметил он.

Глава города уточнил, что в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое. Кроме того, в городе завершили реконструкцию двух детских поликлиник — филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибиреве, написал Собянин в своем Telegram-канале.

18 января мэр сообщил, что свыше 30 социальных объектов планируется построить в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета города. По его словам, за последнее десятилетие население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития округа.

Также стало известно, что москвичи стали чаще пользоваться онлайн-сервисами в сфере медицины — сегодня порядка 82 процентов записей к врачу осуществляется в онлайн-режиме, а чат-ботом перед приемом воспользовались более 1,6 миллиона раз.