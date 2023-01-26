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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Щелковском шоссе

Александр Афонин
Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Щелковском шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в районе дома 79 по Щелковскому шоссе. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Щелковском шоссе в районе дома 79 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На текущий момент специалисты уточняют информацию о пострадавших и детали аварии. Движение транспорта в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне сообщалось, что несколько машин столкнулись на внутренней стороне 49-го километра МКАД. Момент аварии попал на видео: на кадрах видно, как водителю одной из машин не удалось справиться с управлением.

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