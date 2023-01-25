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Крупное ДТП произошло на 49-м километре МКАД

Евгений Белоусов
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Крупное ДТП произошло на 49-м километре МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Москва, МКАД, 49-й километр Карта всех событий

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 49-го километра МКАД. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Сам момент аварии попал на видео: на кадрах видно, как водителю одной из машин не удалось справиться с управлением. Затем он врезается в соседний автомобиль, тут же с ними сталкиваются остальные машины.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время в районе ДТП для проезда открыто только три полосы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Известно об одном погибшем в аварии.

25 января в Балашихе недалеко от остановки общественного транспорта маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. В результате инцидента пострадали три человека.

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