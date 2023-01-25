Один человек погиб в ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Ленинградское шоссе, 63Б Карта всех событий

На Ленинградском шоссе в районе дома 63б произошло ДТП. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 25 января, сообщил источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля «ГАЗель» совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, уточнили в Госавтоинспекции Москвы. В результате полученных травм один мужчина скончался на месте.

Еще двух пешеходов доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы, передает Telegram-канал столичной ГИБДД.

Другая авария с участием микроавтобуса произошла в Подмосковье. В Балашихе недалеко от остановки общественного транспорта маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Пострадали три человека.

Еще одно ДТП произошло на востоке Москвы. На Щелковском шоссе столкнулись две маршрутки. В результате пострадали два человека.

Кроме того, на юго-западе Москвы водитель легкового автомобиля сбил человека на пешеходном переходе. Момент столкновения попал на видео.