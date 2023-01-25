Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек погиб в ДТП на Ленинградском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Ленинградском шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 63Б Карта всех событий

На Ленинградском шоссе в районе дома 63б произошло ДТП. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 25 января, сообщил источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля «ГАЗель» совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, уточнили в Госавтоинспекции Москвы. В результате полученных травм один мужчина скончался на месте.

Еще двух пешеходов доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы, передает Telegram-канал столичной ГИБДД.

Другая авария с участием микроавтобуса произошла в Подмосковье. В Балашихе недалеко от остановки общественного транспорта маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Пострадали три человека.

Еще одно ДТП произошло на востоке Москвы. На Щелковском шоссе столкнулись две маршрутки. В результате пострадали два человека.

Кроме того, на юго-западе Москвы водитель легкового автомобиля сбил человека на пешеходном переходе. Момент столкновения попал на видео.

Москва Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте