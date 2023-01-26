Наталья Сергунина пригласила молодежь на технологический конкурс «Первый элемент»
В столице стартовал прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Об этом в четверг, 26 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов, — сказала представитель мэрии.
По ее словам, участники мероприятия будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. Финальным этапом состязания станет заезд по специально подготовленной трассе.
Победители чемпионата получат право представлять город в финале всероссийского конкурса. На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей столицы.
В каждую группу войдут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры в возрасте от 11 лет до 21 года. Подать заявку можно до 6 февраля включительно на официальном сайте проекта.
После этапа отбора конкурсанты пройдут 20-часовое обучение. Пробные и квалификационные заезды состоятся 17 марта, а финал — 18 марта.
Соревнования могут посетить все желающие. В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель в масштабе один к десяти.
До этого Сергунина рассказала, что городское руководство подготовило в столице интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества, празднование которого пройдет в период с 25 по 27 января.