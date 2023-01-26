Наталья Сергунина пригласила молодежь на технологический конкурс «Первый элемент»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Об этом в четверг, 26 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов, — сказала представитель мэрии.

По ее словам, участники мероприятия будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. Финальным этапом состязания станет заезд по специально подготовленной трассе.

1/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 3/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Победители чемпионата получат право представлять город в финале всероссийского конкурса. На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей столицы.

В каждую группу войдут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры в возрасте от 11 лет до 21 года. Подать заявку можно до 6 февраля включительно на официальном сайте проекта.

После этапа отбора конкурсанты пройдут 20-часовое обучение. Пробные и квалификационные заезды состоятся 17 марта, а финал — 18 марта.

Соревнования могут посетить все желающие. В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель в масштабе один к десяти.

До этого Сергунина рассказала, что городское руководство подготовило в столице интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества, празднование которого пройдет в период с 25 по 27 января.