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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Араз Салехов
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Фото: shutterstock

Ремонтные работы на Крымском мосту завершились — автомобильное движение было возобновлено. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Сегодня в 08:00 по московскому времени, ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с повреждением сооружения из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября прошлого года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна. В результате инцидента арка над судоходной частью мостовой конструкции не повредилась. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

14 января вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку второго пролета левой автодорожной части на Крымском мосту. Надвижка первого пролета завершилась несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. При этом Хуснуллин, что все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале 2023 года.

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