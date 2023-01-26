Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В столице стартовал проект для юных киберспортсменов

Араз Салехов
Город
В столице стартовал проект для юных киберспортсменов
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице начались игры первого сезона «Московской школьной киберспортивной лиги». Об этом стало известно в четверг, 26 января.

— Для школьников и студентов колледжей, увлеченных киберспортом, в сентябре прошлого года Московский центр «Патриот.Спорт» запустил «Московскую школьную киберспортивную лигу». В первом сезоне проекта принимают участие ребята из более чем 200 школ и колледжей города, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Соревнования пройдут в трех возрастных группах: для ребят 11-14 лет, 15-19 лет и студентов колледжей. Будет представлено 14 дисциплин, среди которых две консольных, четыре мобильных, семь компьютерных, и онлайн шахматы.

До этого в городе началась регистрация на соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города». По словам Кучушева, подобные состязания объединяют детей и взрослых, а также помогают представителям разных поколений лучше взаимодействовать друг с другом. Регистрация на участие в событии будет проходить на сайте центра с 19 января до 10 февраля.

учащиеся Москва киберспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте