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Минфин США предупредил о попытках россиян обойти санкции путем инвестиций в недвижимость

Араз Салехов
В мире
Минфин США предупредил о попытках россиян обойти санкции путем инвестиций в недвижимость
Фото: Unsplash

Россияне, которые находятся под санкциями, могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость. Об этом сообщило Управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

— Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) публикует данное предупреждение для всех финансовых учреждений относительно возможных инвестиций в коммерческую недвижимость США со стороны находящихся под санкциями российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют, — говорится в сообщении.

Такого рода предупреждение позволяет усилить действия американских властей по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы, сообщает сайт американского ведомства.

В конце декабря Минфин США разрешил освободить от потолка цен «переработанную» российскую нефть. Согласно инструкции этого департамента, потолок цен становится актуальным «с момента начала морской перевозки» до «первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ».

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