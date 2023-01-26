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Приметы и советы

Мужчина зарезал священнослужителя с помощью мачете в Испании

Араз Салехов
В мире
Мужчина зарезал священнослужителя с помощью мачете в Испании
Фото: shutterstock

В Испании произошло нападение с ножом на служителей и прихожан двух церквей, в ходе которого погиб человек и четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Испании.

По данным ведомства, накануне злоумышленник атаковал священника храма Сан-Исидро, а затем напал на служителя церкви Ла-Пальма. Позже правоохранители задержали преступника, им оказался 25-летний житель Марокко Ясин Канза.

В ходе следствия сотрудники полиции выявили, что молодой человек поссорился 25 января с прихожанкой храма Сан-Исидро, призывал ее сменить веру и угрожая ей. А вечером того же дня он вернулся в Божий дом и попытался убить священника с помощью мачете. Однако его остановили прихожане, при этом они сами получили ранения.

Марокканец на этом не остановился. Молодой человек направился в соседнюю церковь, где попытался снести алтарь. Ему помешал в этом священнослужитель, которого Канза вскоре убил. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Накануне испанские правоохранители задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде. Согласно предоставленным данным, 74-летний мужчина проживал в населенном пункте Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

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