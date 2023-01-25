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СМИ: Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании

Араз Салехов
В мире
СМИ: Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании
Фото: shutterstock

Испанские правоохранители задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Согласно предоставленным данным, 74-летний мужчина проживал в населенном пункте Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

5 декабря испанская полиция изъяла три конверта, которые были адресованы посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Правоохранительные органы королевства начали следственные действия.

В начале декабря посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма, внутри которой находились мертвые мышь и паук. После получения посылки сотрудница французского диппредставительства обратилась в правоохранительные органы. Как она утверждает, отправителем является некто Пьетро Нотарианни.

По всему миру участились случаи обнаружения необычных отправлений в иностранные посольства. Так, 12 декабря сообщалось, что диппредставительство Украины в Греции получило окровавленную посылку. В графе «адрес отправителя» числилось расположение автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.

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