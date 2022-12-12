Фото: president.gov.ua

Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник, 12 декабря.

— Утром в посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия, — заявил Николенко.

Он напомнил, что украинские посольства и консульства в 17 странах мира уже получили 33 «угрозы», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что шесть посольств Украины, расположенных на территории Европы, получили испачканные кровью пакеты, в которых были глаза животных. Он добавил, что украинское посольство в Соединенных Штатах также получило письмо с «критической статьей об Украине», которое было отправлено с территории европейской страны. Николенко тогда уточнил, что МИД страны изучает смысл подобных посланий.

В четверг, 1 декабря, глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что украинские посольства в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами».