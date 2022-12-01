Посольства Украины получили письма с угрозами

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Посольства Украины в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами», заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в четверг, 1 декабря.

— Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, а с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз, — передает слова Кулебы Укринформ.

Угрозы украинские посольства получили в среду и четверг, пояснил дипломат. По его словам, МИД страны вскоре выступит с официальным заявлением в связи с произошедшим.

Какие именно дипмиссии получили сообщения с угрозами, Укринформ не уточнил.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По данным местных СМИ, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы. Мужчина был госпитализирован.

После этого украинский посол в Испании Сергей Погорельцев заявил, что взрывное устройство, доставленное к зданию посольства Украины в Мадриде, располагалось не в конверте, а в коробке.