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Посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты

Анастасия Колоскова
В мире
Посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты
Фото: shutterstock

Шесть посольств Украины, расположенных на территории Европы, получили испачканные кровью пакеты, в которых были глаза животных. Об этом сообщил представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко в соцсетях.

— После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных, — отметил дипломат.

Он уточнил, что МИД Украины в настоящее время изучает смысл подобных посланий. По словам Николенко, украинское посольство в Соединенных Штатах получило письмо с «критической статьей об Украине», которое было отправлено с территории европейской страны. Акт вандализма также совершен у входа в квартиру украинского посла в Ватикане, добавил дипломат.

Представитель МИД подчеркнул, что ведомство полагает, что происходящее является спланированной «кампанией террора», которая преследует цель запугать украинских дипломатов. На этом фоне Киев обратился к иностранным правительствам с призывом гарантировать для дипмиссий страны максимальную защиту, передает РИА Новости.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посольства республики в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами».

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По данным местных СМИ, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы. Мужчина был госпитализирован.

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