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Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины

Араз Салехов
В мире
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Фото: twitter.com/PraesidioLtd

Испанская полиция изъяла три конверта, которые были адресованы посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Предположительно, в них содержались глаза животных. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

— Испанская полиция изъяла в почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге, — отметил он.

Николенко добавил, что правоохранительные органы королевства начали следственные действия, сообщает РИА Новости.

До этого шесть посольств Украины, расположенных на территории Европы, получили испачканные кровью пакеты, в которых были глаза животных. Николенко уточнил, что МИД Украины в настоящее время изучает смысл подобных посланий. По словам Николенко, украинское посольство в Соединенных Штатах получило письмо с «критической статьей об Украине», которое было отправлено с территории европейской страны.

В четверг, 1 декабря, глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что украинские посольства в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами».

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