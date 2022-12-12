Посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма с мертвой мышью

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Посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма, внутри которой находились мертвые мышь и паук. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако огласку событию придали только сейчас. После получения посылки сотрудница французского диппредставительства обратилась в правоохранительные органы.

Как она утверждает, отправителем является некто Пьетро Нотарианни. Такие же имя и фамилию носил итальянский продюсер, умерший в 2006 году в Риме. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, передает РИА Новости.

В последние дни по всему миру участились случаи обнаружения необычных отправлений в иностранные посольства. Так, 12 декабря сообщалось, что диппредставительство Украины в Греции получило окровавленную посылку. В графе адреса отправителя числилось расположение автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.

5 декабря испанская полиция изъяла три конверта, которые были адресованы посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Правоохранительные органы королевства начали следственные действия.