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Приметы и советы

Двое мужчин ограбили супермаркет на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Двое мужчин ограбили супермаркет на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке столицы двое злоумышленников ограбили продуктовый супермаркет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 26 января.

Преступление произошло в магазине на Дмитровском шоссе. Двое посетителей спрятали под одежду несколько товаров, чтобы покинуть заведение без оплаты. Это заметила сотрудница супермаркета и попыталась остановить воров. В ответ на это мужчины несколько раз ударили 38-летнюю женщину и скрылись.

Пострадавшая позвонила в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых на Дмитровском шоссе. Ими оказались ранее судимые 21-летний гость столицы и 20-летний москвич. Известно, что один из них отбывал наказание за аналогичное преступление.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантов заключили под стражу, теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Другое ограбление произошло в центре столицы. У подъезда одного из домов на Татарской улице двое злоумышленников напали на прохожего и отобрали у него деньги и ценности.

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