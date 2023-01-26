Один человек погиб в пожаре на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе города в результате пожара погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 26 января.

По ее словам, возгорание произошло в квартире, расположенной на 17 этаже жилого дома на Ленинском проспекте. После ликвидации пламени, при разборе завалов, было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура. Также ведомство следит за выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.

Другой пожар произошел на юго-востоке Москвы. В районе Печатники загорелись складские помещения. С места происшествия эвакуировали 60 человек.