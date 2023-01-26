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Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в районе Перово

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в районе Перово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
2-я Владимирская улица, владения 28-30.  Карта всех событий

Дом по реновации планируют построить в столичном районе Перово. Соответствующий проект был согласован Москомархитектурой.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, три секции здания будут образовывать просторный внутренний двор. Объект расположится по адресу 2-я Владимирская улица, владения 28–30. Совокупная площадь здания составит около 27 тысяч «квадратов».

Кузнецов добавил, что три секции дома отделают фиброцементными панелями и бетонной плиткой «сланец» натуральных оттенков.

Всего в новостройке будет насчитываться 270 квартир.

До этого министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что свыше 14 тысяч семей оформили права на квартиры по программе реновации в прошлом году. Также еще 2,1 тысячи семей проживают в новых квартирах по договорам социального найма. Гаман напомнил, что участники программы, которые занимают квартиры по договору социального найма, при получении нового жилья могут оформить его в собственность.

Строительство Сергей Кузнецов Район Перово
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