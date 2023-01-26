Медведчук: Украина перестала существовать как самостоятельное государство

Фото: Администрация президента РФ

На сегодняшний день Украина перестала существовать как самостоятельное государство, она находится под внешним давлением западных стран. Об этом в четверг, 26 января, заявил политик Виктор Медведчук.

— Сегодня по факту Украины не существует. Нет такого государства. Я специалист по конституционному праву. В Конституции записано, что Украина — это независимая, суверенная, демократическая, правовая и социальная держава. Ни одно из этих требований сегодня не отвечает статусу, который по факту имеет Украина, — сказал он.

По словам политика, все управление страной осуществляется посредством стран Запада, США и Великобритании. Государство потеряло статус социального и правового, так как украинское правительство уничтожает другие точки зрения.

Помимо этого, по словам политика, сегодня экономика Украины уничтожена. Падение ВВП составило более 30 процентов, производство сократилось на 70 процентов, а уровень безработицы достиг отметки 35 процентов, отметил Медведчук в интервью RT.

До этого Медведчук заявил, что Великобритания оказывает большее влияние на Украине, чем США и другие страны Запада в целом. Подобный вывод был сделан на основе анализа происходящего в стране с 2019 года.