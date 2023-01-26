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Медведчук заявил, что наибольшее влияние на Украине оказывает Великобритания

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведчук заявил, что наибольшее влияние на Украине оказывает Великобритания
Фото: Администрация президента РФ

Великобритания оказывает значительно большее влияние на Украине, чем США и другие страны Запада в целом. Такое мнение высказал политик Виктор Медведчук в четверг, 26 января.

— Я уверен в том, что влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада. Именно Британия захватила вот эти узды влияния, правления в Украине и занимает серьезный сегмент в вопросах внешнего управления, — сказал он.

Подобный вывод был сделан на основе анализа происходящего в стране с 2019 года. По словам Медведчука, наиболее ясно влияние Великобритании стало после посещения страны президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.

До этого Виктор Медведчук высказал мнение, что конфликт на Украине или будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, или будет локализован. Но для второго пути нужно, чтобы партию мира услышали.

Накануне экс-премьер Японии Ёсиро Мори заявил, что проигрыш России в конфликте на Украине немыслим. Он задался вопросом, имеет ли смысл вкладывать столько усилий в украинскую армию.

Украина Виктор Медведчук Великобритания
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