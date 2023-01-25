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Экс-премьер Японии усомнился в проигрыше России в конфликте на Украине

Лейла Алиева
В мире
Экс-премьер Японии усомнился в проигрыше России в конфликте на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Проигрыш России в конфликте на Украине немыслим. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на экс-премьера Японии Ёсиро Мори.

— Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет, — заявил он.

Аналогичное мнение высказал недавно американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его словам, российская армия уверенно добивается успеха в спецоперации на Украине, поэтому Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер также заявил, что мир должен быть благодарен президенту РФ Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Он считает, что Запад проиграет, потому что действует «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией. В данном конфликте «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

Военный аналитик Сейид Мохаммад-Амин Абади в свою очередь отметил, что Украина не сможет победить в конфликте с РФ даже при участии Североатлантического альянса.

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