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Военный аналитик Сейид Мохаммад-Амин Абади считает, что Украина не сможет победить в конфликте с РФ даже при участии Североатлантического альянса.

— Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга, — заявил он в статье для иранского издания Kayhan.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не добился возвращения Крыма в состав страны за девять месяцев, а последние новости показывают, что Соединенные Штаты хотят начала переговоров Киева с Москвой и оказывают давление на украинские власти.

Также Абади указал на то, что страны-члены альянса много раз заявляли о нежелании вступать в прямое противостояние с Россией.

В случае победы России на Украине проиграет вся Европа. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политик подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это — «сторона свободы».