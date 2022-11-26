Премьер Польши заявил о поражении для всей Европы в случае победы России на Украине

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В случае победы России на Украине, проиграет вся Европа. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит издание wnp.pl.

Политик подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это — «сторона свободы». При этом премьер выразил уверенность, что Литва также будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Моравецкий добавил, что руководство европейских стран слишком поздно заметило угрозу, «исходящую с российской стороны». В связи с этим политик подчеркнул, что на сегодняшний день нельзя медлить «с оказанием помощи Украине».

21 ноября стало известно, что польское государство предложит ФРГ инициативу, связанную с размещением немецких систем противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте.