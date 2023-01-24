Фото: Администрация президента РФ

Мир должен быть благодарен президенту РФ Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада, — заявил он в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.

Американский офицер отметил, что стратегия России заключается во взвешенной реакции на действия Америки и ее союзников. Соединенные Штаты, по мнению Риттера, на месте РФ «давно бы начали бомбить транспортные хабы ФРГ и Польши».

Он считает, что Запад проиграет, потому что действует «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией. По его словам, в данном конфликте «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

Соединенным Штатам нужно отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины. Такое мнение высказал обозреватель издания Wall Street Journal Дэниел Самет.