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Соединенным Штатам нужно отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины. Такое мнение высказал обозреватель издания Wall Street Journal Дэниел Самет.

— Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для безопасности и благополучия США. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй, — написал он.

По его словам, геополитический центр тяжести и большая часть интересов Штатов сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. В Республиканской партии обеспокоены тем, что Америка делает недостаточно для борьбы с КНР, отметил журналист.

Он считает, что поставка американских танков киевскому режиму стала бы ошибкой.

Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол предложил передать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по Крыму. Он подчеркнул, что именно на полуострове запускаются российские беспилотники. Поэтому украинскую армию нужно вооружить техникой, которая способна доставать до Крыма.