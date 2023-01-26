Врач рассказал, как чаще всего распространяется ВИЧ
Наиболее частой причиной распространения инфекции являются именно незащищенные контакты. Об этом рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.
Он отметил, что вторая наиболее частая причина — использование инфицированных шприцов. Обычно так заболевают наркоманы. Но по статистике количество инфицированных через шприцы уменьшается, потому что чаще стали использовать одноразовые.
Врач добавил, что распространенное мнение о том, что ВИЧ болеют только наркоманы и люди нетрадиционной ориентации, уже не соответствует действительности.
— Мы встречаем сейчас достаточно благополучных наших граждан, пациентов, которые сейчас случайно узнают о своем заболевании, — рассказал он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, за прошлый год количество таких тестов выросло на 23 процента, передает РИАМО.
До этого врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева заявила, что в Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе.