Врач рассказал, как чаще всего распространяется ВИЧ 

Фото: depositphotos

Наиболее частой причиной распространения инфекции являются именно незащищенные контакты. Об этом рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Он отметил, что вторая наиболее частая причина — использование инфицированных шприцов. Обычно так заболевают наркоманы. Но по статистике количество инфицированных через шприцы уменьшается, потому что чаще стали использовать одноразовые.

Врач добавил, что распространенное мнение о том, что ВИЧ болеют только наркоманы и люди нетрадиционной ориентации, уже не соответствует действительности.

— Мы встречаем сейчас достаточно благополучных наших граждан, пациентов, которые сейчас случайно узнают о своем заболевании, — рассказал он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, за прошлый год количество таких тестов выросло на 23 процента, передает РИАМО.

До этого врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева заявила, что в Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе.