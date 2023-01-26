СК назвал возможную причину пожара на юго-западе Москвы, в котором погиб человек

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Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Причиной пожара в квартире жилого дома на юго-западе столицы, в результате которого погиб человек, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 26 января.

По ее словам, следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для уточнения причины возгорания была назначена пожарно-техническая экспертиза.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на 17 этаже жилого дома, расположенном на Ленинском проспекте. После тушения и разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. По данному факту была организована проверка, ход и результаты которой контролируются Гагаринской межрайонной прокуратурой.