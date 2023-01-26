Прокуратура назвала причину аварии на Щелковском шоссе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

ДТП с участием нескольких автомобилей на Щелковском шоссе произошло из-за столкновения маршрутки и легкового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 26 января.

По ее словам, сперва микроавтобус марки ГАЗ врезался в Kia, которая стояла в транспортном потоке. Легковушка по инерции повредила два автомобиля, в том числе еще одну маршрутку.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В результате аварии пострадали пассажир Kia и пассажир «Газели».

— Выяснение причин и всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Восточного административного округа, — резюмировала Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла на Щелковском шоссе в районе дома № 79. В результате пострадали два человека. Движение на участке дороги в сторону центра затруднено.