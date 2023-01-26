Свыше 20 британских чиновников пожаловались на вице-премьера Королевства из-за его общения

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Свыше 24 государственных служащих Великобритании пожаловались на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба из-за его агрессивного поведения. Об этом в среду, 26 января, сообщает Guardian со ссылкой на источники в британском кабмине.

— Инсайдеры в правительстве считают, что глубина расследования и серьезность некоторых утверждений означают, что вице-премьер будет изо всех сил пытаться выжить на своем посту. Это ставит под сомнение мнение (премьер-министра) Риши Сунака о том, что он занимает столь высокий пост, — говорится в материале.

Как уточняется, британские госслужащие при встрече с Рааба испытывали недомогание и даже плакали из-за его обращения с ними.

До этого читатели газеты Daily Mail призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака отказаться от поставок танков Украине, заявив, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о вмешательстве других стран в конфликт. По их мнению, ситуация на Украине никак не относится к Великобритании. Вмешательство других государств может спровоцировать третью мировую войну.