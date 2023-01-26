Российский дипломат заявил о переходе Запада на новый уровень противостояния РФ

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Западная сторона выходит на новый уровень противостояния России и НАТО за счет поставок Киеву танков Leopard 2 и Abrams. Такое мнение выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, ранее на переговорах поднимались вопросы легкого стрелкового оружия и предотвращения его попадания в зоны конфликтов.

— Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень, — отметил Гаврилов.

Он уточнил, что поставки оружия не заставят Россию отступить и не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, передает телеканал «Россия 24».

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой армии и ряда других европейских. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.