Сомелье рассказал, как выбрать хорошее вино

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В настоящее время некачественные вина не допускаются на полки магазинов, так как отбором продукта занимаются категорийные менеджеры. Чтобы выбрать вино, которое понравится по вкусу, следует не экономить и обращать внимание на регион производства. Такой совет дал сомелье Денис Руденко.

По словам Руденко, если не опускаться в совсем низкий бюджет, а рассматривать вина стоимостью от 500 рублей, то можно быть уверенным в том, что в каждой бутылке находится хорошее и качественно сделанное вино.

При этом Руденко отметил, что вино может быть качественным, но человеку может не понравиться его вкус.

Чтобы выбрать вино себе по вкусу, сомелье советует запоминать свои предпочтения и в особенности обращать внимание на страну производства. Если понравилось вино какой-то страны, то, вероятнее всего, понравятся и другие вина из этого регион, передает РИАМО.

Ранее эксперты сообщили о повышении спроса на крепкие алкогольные напитки. Розничные продажи водки выросли на 5,6 процента, ликеро-водочных изделий крепостью выше 25 оборотов — на 27 процентов, передает издание argumenti.ru.

До этого крупный аналитический центр привел данные, согласно которым производство российского алкоголя на фоне западных санкций выросло на 10 процентов за год. «Вечерняя Москва» узнала, какие напитки сейчас делают у нас и в чем их преимущества.