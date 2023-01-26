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Владимир Ефимов: Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино»

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино»
Фото: Пресс-служба

Столичные власти выставили на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино» на северо-востоке города. Об этом в четверг, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня открылся прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории бывшей промзоны «Владыкино», расположенной вдоль Сигнального проезда. Участок находится недалеко от Проектируемого проезда № 5444, станции метро «Владыкино» и одноименной станции Московского центрального кольца, — отметил он.

В комплексное развитие территории вложат свыше 28 миллиардов рублей. Заявиться на аукцион можно до 9 марта, торги запланированы на 20 марта. На этих территориях, по словам заммэра, появится более 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, добавил, что по проекту может быть возведено более 220 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Также стало известно, что Москва выставила на торги право комплексного развития двух территорий в районах Чертаново Южное и Новогиреево. Инвесторам предлагается построить свыше 41 тысячи квадратных метров различных социальных объектов.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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