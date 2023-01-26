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Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили 3,7 миллиона раз в 2022 году

Александр Афонин
Город
Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили 3,7 миллиона раз в 2022 году
Фото: Пресс-служба

В прошлом году инвестиционный портал столицы посетили 3,7 миллиона раз, что на 700 тысяч больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестиционный портал Москвы — эффективный инструмент поддержки предпринимателей, который позволяет упростить ведение бизнеса в столице. Востребованность ресурса ежегодно растет, что подтверждает статистика сайта, — сказал он.

По итогам прошедшего года на портале было создано 24,8 тысячи личных кабинетов. Благодаря этому их общее число превысило отметку в 88 тысяч учетных записей. Всего для предпринимателей представлено почти 30 онлайн-сервисов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что для предпринимателей на портале работает специальный раздел. С его помощью бизнесмены могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки и многое другое.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в столице стартовал прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» в районе Западное Дегунино. По его словам, в аукционе могут принять участие любые заинтересованные лица.

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