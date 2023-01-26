Эксперимент по исключению возможности продажи просрочки начнется в РФ 1 февраля

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Эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченных товаров, запустят в России с 1 февраля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В эксперимент будут включены отдельные виды молочной продукции, питьевая вода в бутылках, пиво и ряд слабоалкогольных напитков. Товары, которые не допускаются к продаже, будут маркироваться системой «Честный знак».

Также для эксперимента были отобраны курительный и нюхательный табак, табак для кальяна и электронные системы нагревания табака, подытожили в Telegram-канале «Правительство России».

25 января Совет Федерации одобрил закон об увеличении на период с 1 марта 2023 года до конца 2025 года ставок акцизов на табачные изделия. Речь идет о сигаретах, а также о жидкостях для вейпов и нагреваемом табаке. Так, ставка акциза на сигареты с 1 марта по 31 декабря текущего года будет составлять 2603 рубля за тысячу единиц плюс 16 процентов расчетной стоимости из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.