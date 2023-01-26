Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жительница Санкт-Петербурга нашла человеческую ногу во время прогулки в парке

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Санкт-Петербурга нашла человеческую ногу во время прогулки в парке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге женщина гуляла по парку на севере города и нашла человеческую ногу. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

О своей находке гражданка сообщила в правоохранительные органы. Фрагмент человеческого тела лежал в овраге, недалеко от улицы Добровольцев. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, исследовали прилегающую территорию и обнаружили труп мужчины. Он находился в реке Ивановка в 30 метрах от жилого дома, расположенного на проспекте Народного Ополчения.

Тело отправили в морг для установления причины смерти, сообщил телеканал РЕН ТВ.

О другом преступлении стало известно в субботу, 21 января. В бане в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагменты человеческого тела, расфасованные по четырем пакетам.

Прогулки Смерть Полиция Санкт-Петербург Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте