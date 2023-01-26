Жительница Санкт-Петербурга нашла человеческую ногу во время прогулки в парке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге женщина гуляла по парку на севере города и нашла человеческую ногу. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

О своей находке гражданка сообщила в правоохранительные органы. Фрагмент человеческого тела лежал в овраге, недалеко от улицы Добровольцев. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, исследовали прилегающую территорию и обнаружили труп мужчины. Он находился в реке Ивановка в 30 метрах от жилого дома, расположенного на проспекте Народного Ополчения.

Тело отправили в морг для установления причины смерти, сообщил телеканал РЕН ТВ.

О другом преступлении стало известно в субботу, 21 января. В бане в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагменты человеческого тела, расфасованные по четырем пакетам.