Эксперт сообщил о росте спроса на речные круизы

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Благодаря выросшему спросу на речные круизы внутри страны у отрасли есть все шансы приблизиться к допандемийным показателям продаж. Об этом рассказал заместитель гендиректора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский.

Эксперт сообщил, что динамика продаж по речным круизам в этом году выросла примерно на 20 процентов. В прошлом году в круизах отдохнуло более 120 тысяч человек (на 30 процентов больше, чем в 2021 году).

— В будущем году есть все шансы приблизиться к допандемийным показателям продаж: благодаря туристическому потоку внутри страны компания планирует обслужить 138 тысяч туристов, — отметил Суховольский в комментарии НСН.

Он отметил, что в топ-6 направлений входят круизы на 7–8 дней из Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении, круизы на Соловецкие острова, круизы на Валаам из Санкт-Петербурга. Также большим спросом пользуются круизы выходного дня из Москвы в Тверь, Мышкин, Рыбинск и Углич, круизы по Золотому кольцу.

Ранее сообщалось, что туристов, путешествующих по России, могут начать страховать по аналогии с путешественниками, которые выезжают за рубеж. Предполагается, что стоимость такого полиса будет невысокой, а покрытие по нему составит 300 тысяч рублей, сообщает издание «Невские новости».

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.