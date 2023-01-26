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Патриарх Кирилл заявил, что многие уехавшие из России нуждаются в духовной помощи

Александр Афонин
Общество
Патриарх Кирилл заявил, что многие уехавшие из России нуждаются в духовной помощи
Фото: patriarchia.ru

Сегодня не стоит делать общие выводы насчет покинувших Россию граждан, они уезжали по разным причинам, многим из них нужны духовная помощь и назидание. Об этом в четверг, 26 января, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Думаю, что многие из них (покинувших Россию — прим. «ВМ») нуждаются в духовной помощи, в назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уезжали по разным причинам, было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех, — сказал он.

Патриарх добавил, что не стоит удивляться массовым отъездам россиян. По его словам, молодое поколение долгие годы росло на ложных ценностях. Это в свою очередь отражается в сегодняшних событиях, передает РИА Новости.

Ситуация с покинувшими страну гражданами вызвала ажиотаж среди всего общества. Споры касательно их решения до сих пор продолжаются среди властей России.

Так, вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что имущество уехавших россиян можно использовать в качестве решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот. По ее словам, уже необходимо предпринимать серьезные шаги по данному вопросу.

Патриарх Кирилл Россия граждане
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