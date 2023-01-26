Специалисты завершили строительство трубопровода в деревне Мешково ТиНАО

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Москва, поселение Московский, деревня Мешково Карта всех событий

Специалисты АО «Мосводоканал» завершили строительство трубопровода в деревне Мешково Троицкого и Новомосковского административного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 26 января.

— Продолжаются работы по развитию системы водоснабжения ТиНАО. Специалисты АО «Мосводоканал» завершили строительство трубопровода протяженностью более четырех километров. Он связывает водозаборные узлы «Мешково-1», «Мешково-2», «Мешково-3» и распределительную сеть поселения Московский, — говорится в сообщении.

После введения трубопровода в эксплуатацию более 600 жителей деревни будут обеспечены чистой питьевой водой. Для безопасности горожан на Западной станции водоподготовки все жидкости будут проходить дополнительную очистку, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 30 социальных объектов планируется построить в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета города. По его словам, за последнее десятилетие население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития округа.